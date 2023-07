BARIRI: Escolas da rede particular retornam na próxima semana

Todos os alunos do Sesi retornam às aulas na quarta-feira (2 de agosto), em horários e turnos regulares (Fotos Divulgação)

Três escolas da rede particular de ensino de Bariri retornam às aulas segunda-feira (31 de julho), após 30 dias de férias: a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba), Colégio Max Beni Macena e Mini Mundo.

O Centro Educacional Sesi de Bariri também retorna às aulas na próxima semana, só que quarta-feira (2 de agosto), após o período de férias.

Na Coeba as aulas voltam em horário e funcionamento regulares para todos os níveis de ensino: da Educação Infantil, passando pelos Ensinos Fundamental e Médio, até o Pré-Vestibular.

De acordo com a equipe, a escola prepara o retorno com surpresas e ambiente acolhedor, dando continuidade às atividades de comemoração do Jubileu de Prata da Coeba.

Nesta sexta-feira (28), a equipe se reúne para planejamento escolar com o tema “Juntos, fazemos história”. Eles ainda participam de capacitação com as tendências e novidades do Reencontro Anglo e Bett Educar 2023, nos moldes do que ocorreu no primeiro semestre com a equipe gestora.

Colégio Max e Mini Mundo

O Colégio Max e a Escola Mini Mundo também voltam às aulas, após férias durante o mês de julho. Todas as turmas, desde o Infantil Baby ao Terceirão do Ensino Médio retornam nos horários e períodos normais,

O reinício das atividades conta com novidades. As novas ações incluem sala de leitura com novos títulos e renovação do ambiente escolar.

Os professores não tiveram retorno prévio para atividades coletivas. Segundo a equipe, o replanejamento será realizado nos horários das reuniões de estudos.

Centro Educacional Sesi

O Centro Educacional Sesi de Bariri também retorna às aulas na próxima semana, só que na quarta-feira (2 de agosto). Alunos e professores cumpriram 30 dias de férias.

As atividades retornam em horário e turnos regulares: do 1º ao 5º ano, que cumprem período integral de estudo, e do 6º ao 9º ano, todos do Ensino Fundamental, voltam no período da manhã. Assim como os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

Os alunos matriculados no 2º ano do Ensino Médio, que cumprem itinerário profissionalizante, em parceria com o Sesi e o Senai, voltam pela manhã, mas com outras atividades no contraturno.

A unidade não programou reunião com os professores, antes do retorno às aulas.