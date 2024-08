Bariri: Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone abre inscrição para cursos a partir de segunda-feira

A Escola Municipal de Formação Profissional “Francisco Leone” abre inscrições para diversos cursos na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto.

As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, na secretaria da escola, situada à Av. XV de Novembro, nº196, Centro.

No momento da inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Para os cursos que exigem dirigir, também deve-se apresentar CNH.

Para a inscrição de menores de 18 anos, é necessário que o responsável legal também compareça à secretaria da escola portando CPF e RG para autorizar e validar a inscrição do menor.

As vagas são limitadas e serão preenchidas na ordem de inscrição.

Especificamente nos dias 5, 7 e 12 de agosto as inscrições poderão ser realizadas até às 20h.

Todos os cursos são gratuitos e realizados em parceria entre a Prefeitura Municipal de Bariri, o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Fetaesp – Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo.

Confira os cursos oferecidos e os requisitos:

• Processamento caseiro de pães

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos e ser alfabetizado.

Carga horária: 16h (2 dias).

Período: Integral.

Horários das aulas: Segunda e terça-feira das 8h às 17h (com intervalo para o almoço).

Data do curso: 19/08/24 e 20/08/24.

• Segurança no trabalho em máquinas, equipamentos e implementos (NR 31.12)

Pré-requisitos: Idade mínima de 18 anos, ter concluído a 4ª série do Ensino Fundamental e ter CNH categoria B.

Carga horária: 24h (3 dias).

Período: Integral.

Horários das aulas: Segunda a quarta-feira das 8h às 17h (com intervalo para o almoço).

Data do curso: 16/09/24 a 18/09/24.

• Operação e manutenção de tratores agrícolas

Pré-requisitos: Idade mínima de 18 anos, ter concluído a 4ª série do Ensino Fundamental e ter CNH categoria B.

Carga horária: 40h (5 dias).

Período: Integral.

Horários das aulas: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h (com intervalo para o almoço).

Data do curso: 21/10/24 a 25/10/24.

• Artesanato com fios variados – macramé

Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos e ser alfabetizado.

Carga horária: 48h (6 dias).

Período: Integral.

Horários das aulas: Segunda a quarta-feira das 8h às 17h (com intervalo para o almoço).

Data do curso: 23, 24, 25, 30/09, 01/10 e 02/10/2024.

• Artesanato em couro

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos e ser alfabetizado.

Carga horária: 32h (4 dias).

Período: Integral.

Horários das aulas: Terça a sexta-feira das 8h às 17h (com intervalo para o almoço).

Data do curso: 05 a 08/11/2024.

• Programa promovendo a saúde no campo – animais peçonhentos

Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos.

Carga horária: 12h (1 dia e meio).

Período: Integral.

Horários das aulas: Segunda das 8h às 17h (com intervalo para o almoço) e terça-feira das 8h às 12h.

Data do curso: 18/11 (dia todo) e 19/11 (das 8h às 12h).

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)