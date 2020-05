BARIRI: Equipe de saúde encontra piscina com água verde no Jardim Maria Luiza

A equipe do setor de Saúde da prefeitura de Bariri divulgou nesta segunda-feira, 11, imagem de piscina com água sem tratamento em residência no bairro Jardim Maria Luiza.

Segundo a diretora de Saúde Irene Chagas, o proprietário do imóvel foi notificado e tem 24 horas para resolver o problema.

Irene afirmou ainda que vários casos de dengue foram registrados entre vizinhos do local.

Neste ano a vigilância epidemiológica do município já registrou 54 casos confirmados de dengue em Bariri.

A equipe do setor informou que o maior problema hoje no município são piscinas e imóveis abandonados.

Foto: Divulgação