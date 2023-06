Bariri: Enfermagem entra em estado de greve

O pedido é que a administração municipal abra negociação com a categoria em relação ao piso nacional, lei sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Caso não haja tratativas em relação ao piso, os funcionários da enfermagem devem paralisar as atividades no período de 72 horas.

