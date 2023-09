BARIRI: Encontro trata de longevidade ativa na terceira idade

Dia 23 de setembro, sábado, no Espaço Cultural João Baptista de Mello, da Coeba, ocorre encontro com o tema “Longevidade Ativa: uma vida com propósito”.

O evento será das 9h às 12h e está sendo promovido pela Diretoria de Ação Social, com apoio da Prefeitura de Bariri. O público alvo são pessoas da terceira idade.

Duas profissionais vão conduzir a atividade: a pedagoga e palestrante em educação para a longevidade, Eliane Kreisler, e a doutora em Gerontologia e especialista em Reabilitação Cognitiva e Neurofeedback, Jessyka Bram. (Fonte: Assessoria de Comunicação)