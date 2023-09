BARIRI: Empresa conclui pavimentação de estrada que vai até o Focinho Carente

A empresa Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda. concluiu nessa semana a pavimentação de trecho que liga a área urbana de Bariri até a Associação Focinho Carente.

Ao todo, o serviço contemplou 511 metros de extensão de asfalto.

Na manhã desta quarta-feira (13) a Diretoria Municipal de Infraestrutura e o Setor Municipal de Trânsito informaram que a estrada foi liberada. A vicinal dá acesso aos bairros Pocinho e Barreiro.

A empresa Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda. venceu licitação feita pela Prefeitura de Bariri com valor total de R$ 1,669 milhão, 10% a menos que a estimativa do Executivo (R$ 1,856 milhão).

Desse montante, R$ 450 mil são provenientes do governo estadual e o restante de contrapartida do município.

Além da estrada que dá acesso ao Focinho Carente, a licitação contemplou a Avenida João Cava, no Jardim São Francisco, perto da Rodoviária, e dois trechos perto do Bar da Forquilha.