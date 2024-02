Bariri: Eixo irá instalar iluminação e calçamento em trecho da SP-261

A concessionária Eixo-SP, responsável pela administração da Rodovia Braz Fortunato (SP-261), entre Bariri e Boraceia, irá instalar calçamento e iluminação entre o trevo do Autoposto Gax (Shell) e a empresa Frisokar.

A reclamação é constante no local, especialmente de moradores do Jardim Garotinho e de trabalhadores que utilizam a rodovia para acesso a empresas instaladas às margens da pista.

A melhoria foi informada pelo prefeito de Bariri, Luis Fernando Foloni (MDB), no dia 9 de fevereiro durante entrevista coletiva para tratar da situação da dengue no município.

O prefeito recebeu ofício do responsável pelas Relações Institucionais da Eixo-SP, Marcos Maurício Góes, documento datado de 6 de fevereiro de 2024.

“O objetivo principal do projeto é promover a instalação de calçamento e iluminação, visando não apenas melhorar o fluxo do tráfego, mas também proporcionar maior segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas que utilizam essa importante via diariamente”, relatou Góes no ofício. “Compreendemos a relevância dessa intervenção, especialmente considerando o acesso à indústria local FK Grupo e ao Bairro Jardim Garotinho.”

A concessionária comprometeu-se em concluir as obras até outubro deste ano.