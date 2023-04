Bariri: Dono de lanchonete luta com criminoso durante roubo

Dois homens numa motocicleta e utilizando capacetes cometeram roubo por volta das 22h de domingo (9) em lanchonete situada no Jardim Yang 3, em Bariri.

Eles chegaram ao local e começaram a pegar pertences de clientes, em especial telefones celulares. Um deles carregava arma de fogo.

Em seguida, dirigiram-se ao dono do estabelecimento pedindo o dinheiro que estava no caixa.

O proprietário desconfiou da veracidade da pistola e acabou entrando em luta corporal com um dos ladrões.

Nesse momento, a arma e os telefones caíram no chão. O aparelho de um dos clientes foi subtraído.

A Polícia Militar (PM) esteve no local. O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú e agora está sob investigação da equipe da Polícia Civil de Bariri.

Fotos Reprodução/Redes Sociais