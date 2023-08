BARIRI: Créditos adicionais liberam recursos para a cultura e proteção de animais

Na última sessão de Câmara, realizada segunda-feira (21), os vereadores aprovaram dois projetos de lei do prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), que tratam de créditos adicionais ao Orçamento/2023.

O primeiro – de nº 48/2023 – promove adequação orçamentária para incluir recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo, endereçados ao setor de Cultura. O valor é de R$ 328.036,34 e deve ser utilizado em projetos culturais, para fomentar esta área atingida pelos efeitos da pandemia de Covid 19.

O projeto nº 50/2023 prevê a transferência de recursos federais para a Associação Focinho Carente, no valor de R$ 100 mil. O benefício foi obtido através de emenda do deputado federal Marco Bertaioli (PSD).

R$ 10,5 milhões

Com a aprovação, os créditos adicionais, até o momento, totalizam R$ 10.517.071,13. Vale ressaltar que esse valor ainda está distante do limite de teto permitido por lei para alterações orçamentárias, sem autorização expressa do Legislativo.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Poder Executivo está autorizado a cobrir créditos adicionais até o limite de 15% dos recursos anuais, sem aval do Legislativo. Como a previsão orçamentária de 2023 é de R$ 158,1milhões, o valor que corresponde a essa porcentagem é de R$ 23,7 milhões.

É comum os prefeitos adotarem a prática de encaminhar as alterações no orçamento para aval dos vereadores, mesmo sem atingir o teto, e o prefeito Abelardo Simões tem escolhido essa opção.