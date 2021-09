Bariri: Conselhos rejeitam ensino integral na Escola Idalina

Dois conselhos reuniram-se na noite de anteontem (16) para discutir a implementação ou não do ensino integral na Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro a partir do ano que vem.

A maioria votou contra a proposta do governo estadual. Em relação ao Conselho Municipal de Educação, dos sete votantes, cinco discordaram da possibilidade do período integral para o ensino médio. Quanto ao Conselho de Escola, dos 20 membros presentes à reunião, 15 foram contrários à proposta.

O próximo passo é encaminhar as atas à Secretaria Estadual de Educação com o posicionamento dos dois conselhos, o que deve resultar na manutenção do atual modelo de ensino na escola estadual.

Conforme mencionado na edição passada do Candeia, a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Educação informou que seria feita consulta à comunidade para verificação da viabilidade ou não da mudança.

Em Bariri, a Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato oferece o ensino integral.

Desde 2006 a unidade de ensino de Bariri passou a contar com o ensino integral para alunos do ensino fundamental 2 (6º ao 9º ano).

Em novembro do ano passado a escola Ephigênia adotou o ensino médio integral, com início em 2021.

A proposta inicial era que o colégio tivesse carga de aula diária de 9h30. No entanto, foi adotado modelo de jornada integral em dois turnos de 7 horas.