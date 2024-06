Bariri: Conseg e políticos cobram da SSP melhorias

Dois ofícios remetidos ao secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, pedem melhorias para Bariri, especialmente para a Polícia Civil.

Um dos documentos é de iniciativa do Conselho Comunitário de Segurança de Bariri (Conseg). O outro, com o timbre da Câmara Municipal, é de autoria do vereador Paulo Egídio Grigolin (MDB) e do prefeito Luis Fernando Foloni (MDB).

O Conseg relata ao secretário que a Polícia Civil de Bariri ocupa prédio alugado e conta atualmente com dois delegados, três escrivães, dois investigadores e dois carcereiros.

Para comprometer ainda mais o quadro de servidores, o investigador José Da Dalto está prestes a se aposentar.

“Em relação a este servidor, ressaltamos que em sua experiência tinha o tino do trabalho nos crimes e soluções aos boletins registrados de causas contra o cidadão ou patrimônio. Podemos dizer ainda que em sua trajetória era e é reconhecida pelo munícipe”, destaca o documento do Conseg.

O pedido do conselho a Derrite é que haja prioridade na nomeação de investigadores de polícia e escrivães aos cargos vagos na Delegacia de Polícia de Bariri.

O Conseg informa, ainda, que Bariri aguarda a realização da obra de construção de sua sede em lote e projeto existentes.

Bombeiro

Grigolin e Fernando também mencionam no documento endereçado ao secretário a necessidade de distribuição de policiais para o preenchimento dos quadros da delegacia local.

Pedem também a aprovação e liberação de recursos para a construção do prédio da nova delegacia e a complementação por parte do Estado para construção da nova e definitiva sede do Corpo de Bombeiros em Bariri.

Conforme o ofício, a base conta com três bombeiros militares do Estado, em escala, e 13 bombeiros municipais em escala, alojados em prédio alugado e em dimensões inadequadas.

“O município conta com área para construção da nova sede, tendo parte da verba para construção já destinada por emenda parlamentar, necessitando de complementação pelo Governo do Estado para concretização da obra”, informam Grigolin e Foloni.