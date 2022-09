Bariri: Comissão tem 63 animais para leilão de gado

Até o fechamento da edição, a comissão organizadora do leilão de gado da festa da padroeira contava com 63 animais para comercializar: 35 cabeças de gado; 20 porcos; 5 carneiros; e 3 cavalos. Há ainda uma porteira de madeira entre os itens do leilão.

As informações são de Vilson Coletta, um dos coordenadores do leilão, que este ano começa por volta das 14h, após o almoço na barraca da quermesse, na Praça da Matriz.

A equipe ainda dispõe de quatro toalhas de times de futebol: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de três galinhos garnisé. Eles serão leiloados através da brincadeira em que o participante dá lance para outro ganhar.

O leiloeiro mais uma vez será Flávio Fodra, mais conhecido com Boi de Itaju.

Segundo Vilson, o leilão de gado ainda recebe animais em doação. Para tanto, o colaborador deve entrar em contato com os integrantes da comissão ou na secretaria paroquial, pelo telefone (15) 3662-8400.