Bariri: CDHU vistoria áreas para casas populares

A Prefeitura de Bariri recebeu equipe da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para vistoria dos terrenos destinados àimplantação de 88 unidades habitacionais de interesse social.

A vistoria foi acompanhada pelo diretor municipal de Obras, Guilherme Ticianelli Migliorini, e pelo chefe de Gabinete, Paulo Egidio Grigolin.

Cinco áreas da cidade foram selecionadas para vistoria, com base em análises prévias feitas pela CDHU. Esses terrenos são, em contrapartida, doados pelo município.

A aprovação prévia dos terrenos foi de acordo com a documentação que comprovou a viabilidade técnica e econômica para realização de empreendimentos de interesse social, de acordo com os parâmetros da CDHU.

“A documentação das áreas já foi aprovada pela CDHU, que veio para a vistoria in loco dos terrenos”, informou Migliorini.

A análise das áreas para a construção de empreendimentos habitacionais foi determinada pelo Convênio nº 568, de 2022, firmado entre a Prefeitura de Bariri e a CDHU, que prevê a construção de 88 unidades habitacionais no município.

Os terrenos estão em áreas institucionais com tamanhos que variam de 1.192,14m² a 4.027,63m². Localizam-se nos Jardins Europa, Garotinho, Lucyla, Romero e Romero 2.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri