BARIRI: Candidatos ao Conselho Tutelar devem realizar nova prova

A Comissão Eleitoral do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Bariri deve realizar nova prova para candidatos ao órgão.

O motivo é que o número de pretendentes habilitados no processo de escolha ficou abaixo de 10 candidatos.

Conforme determina o artigo 13 da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) nº 231, de 2022, nessa situação o processo fica suspeito até nova deliberação sobre a realização de nova prova em caráter suplementar.

A prova de conhecimentos específicos foi realizada no dia 2 de julho na Escola Eurico Acçolini.

De um total de 15 candidatos inscritos, seis foram aprovados: Paulo César Slompo; Gismeire Gasparotto Rainere; Cristiane da Silva Reis Pultrini; Daniela Emilia Bernardo; Marcelo Moconi; e João de Barros Neto. O prazo para recurso ocorreu entre os dias 18 e 20 de julho.

Os candidatos inscritos e aprovados na primeira avaliação não necessitarão fazer nova prova, tendo o direito assegurado de participar das próximas etapas do processo de escolha.

As próximas fases são avaliação psicológica e eleição, marcada para o dia 1º de outubro.