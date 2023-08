BARIRI: Campanha arrecada recursos para tratamento de síndrome de Melissa

Melissa é uma menina baririense, que tem sete anos, e sofre de doença chamada glomeruloesclerose segmentar focal (GESF) também conhecida de síndrome nefrótica nos rins. É um processo patológico crônico causado por lesão nos podócitos nos glomérulos renais. Manifesta-se inicialmente com proteinúria, que evolui para síndrome nefrótica e, por fim, para insuficiência renal.

Há cerca de um mês Melissa está internada no Hospital Estadual de Bauru. O médico responsável informou que os rins dela não voltarão a funcionar. Está fazendo hemodiálise e quando tiver alta do hospital, continuará o tratamento em casa. Ela está na fila de transplante.

A mãe de Melissa, Isabella Silvestre Maciel, que também é portadora da síndrome e se encontra com a saúde bem debilitada, iniciou campanha para arrecadar recursos para que a menina possa receber os cuidados clínicos em casa, à espera do transplante.

A meta é atingir R$ 10 mil para aquisição dos equipamentos necessários.

Quem puder colaborar acesse: https://www.vakinha.com.br/3904903 ou PIX (14) 98150-0745.