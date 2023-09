Bariri: Câmara faz sessão para avaliar instalação de Comissão Processante contra Abelardo

O objetivo é analisar e deliberar sobre denúncia para instalação de Comissão Processante, nos termos do Decreto-lei n° 201, de 1967, contra o prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB).

O pedido foi feito ao Legislativo municipal nesta quarta-feira (6) por Gilson de Souza Carvalho, na condição de eleitor. Ele é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri.

O caso trata de requerimento feito pelo Ministério Público (MP) quanto à instauração de investigação criminal contra o prefeito junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

O juiz da 2ª Vara Judicial de Bariri, Maurício Martines Chiado, atendeu ao pedido do MP e remeteu os autos ao TJ para conhecimento e deliberação.

Conforme os promotores que assinam o pedido Nelson Aparecido Febraio Júnior, Gabriela Silva Gonçalves Salvador e Ana Maria Romano, há “contundentes elementos dando conta do cometimento de crimes” por parte de Abelardo.

No procedimento, Abelardo é investigado por corrupção passiva, concussão, fraudes licitatórias, fraudes processuais, coação no curso do processo e mandante de atentado contra o empresário Fábio Yang.

Nota

A assessoria do prefeito, em nota encaminhada na manhã desta quarta-feira (6), citou que ele não havia sido notificado do pedido feito pela Promotoria de Justiça da abertura de investigação criminal.

“De toda forma, ao que parece, no requerimento do MP ao tribunal não se observa, em suas alegações primárias, nenhum indício de autoria ou materialidade fática concreta contra o prefeito, que permita a autorização da abertura, já que a narrativa da peça se baseia em especulações”, relata a assessoria.

“De qualquer forma, se autorizado for a colocação do prefeito no polo passivo da ação, serão tomadas todas as medidas judiciais para provar sua inocência, em total cooperação com as investigações”, finaliza.