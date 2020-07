Bariri: Câmara arquiva representações do sindicato contra prefeito

A Câmara de Vereadores rejeitou e arquivou quatro representações de Gilson de Souza Carvalho, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, contra o prefeito de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB).

As denúncias foram lidas durante a sessão ordinária de segunda-feira, 20. Os trabalhos foram coordenados pelo presidente, Ricardo Prearo (PDT), que adiantou que não haveria debate em torno das propostas, somente votação. Após a rejeição em plenário (uma por unanimidade e as outras três por maioria de votos), as representações foram arquivadas.

Nos documentos, o diretor do sindicato afirma que os episódios relatados ocorreram entre os meses de abril e maio de 2020. Segundo ele, as denúncias que encaminhou ao Legislativo para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo prefeito deveriam resultar em instauração de Comissão Especial de Inquérito (CEI).

