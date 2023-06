BARIRI: Bike Running Fest destina renda para entidades

O Bike Running Fest, realizado no domingo (25) no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, em Bariri, teve renda de R$ 20.551,44. Esse montante foi dividido igualitariamente entre três entidades.

O Lar Amor e Vida – LAV (Casa Abrigo), o Focinho Carente e a Creche Madre Leônia receberam cada R$ 6.850,48.

No evento de domingo, além dessas três instituições, o Lar Vicentino, Escoteiro, Arrudão, Santa Casa, Quilombo, Apae, Lions, Rotary e Fundo Social de Solidariedade de Bariri também puderam comercializar produtos na praça de alimentação montada no local. Duas bandas se apresentaram no evento: Dona Encrenka (Jaú) e a Banda do Caverna.

De acordo com os organizadores, ao todo 436 pessoas se inscreveram para o evento, sendo 345 para pedalar e 91 para a prova de rua.

Neste ano, os participantes que optaram por participar de bicicleta percorreram cerca de 38 km por estradas rurais. Quem optou por correr pôde escolher entre o percurso de 5 km e o de 10 km.