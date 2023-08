BARIRI: Baile do ECC será no dia 26 de agosto no Umuarama

O Encontro de Casais com Cristo (ECC) promoverá baile no dia 26 de agosto no Umuarama Clube de Bariri, a partir das 22h. A animação será da Banda Doce Veneno e DJ Gustavo Castro.

A mesa (quatro lugares) custa R$ 120,00. Restam poucas para serem vendidas. Os convites antecipados individuais saem por R$ 25,00 cada.

Reservas de mesas podem ser feitas com Juliana (98184-7022), Regina (99107-7501) e na secretaria do Umuarama (98233-0040).