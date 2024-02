Bariri: Automóvel sem freio atinge lanchonete em cruzamento

Um automóvel atingiu no fim da manhã desta segunda-feira (12) lanchonete situada no cruzamento entre as ruas Sete de Setembro e Tenente Manoel Olegário da Costa, no centro de Bariri.

Segundo o passageiro do veículo, o motorista (seu sogro) seguia pela Rua Sete de Setembro, sentido centro-bairro.

Ao fazer a conversão para a Rua Tenente Manoel Olegário da Costa, o freio do carro acabou, atingindo a grade da lanchonete e algumas mesas.

Nenhum dos ocupantes do automóvel sofreu ferimentos. A Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência.