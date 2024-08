Bariri: Aposentado protocola denúncia contra vereador Ricardo Prearo

O aposentado Maurício Rodrigues, 68 anos, protocolou na Câmara Municipal de Bariri nesta quinta-feira (15) denúncia contra o vereador Ricardo Prearo (PSD).

Conforme o denunciante, no dia 10 de agosto Prearo o teria agredido fisicamente numa lanchonete de Bariri. Diz também que a violência causou lesões físicas e profundo trauma psicológico, tendo registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia.

Maurício embasa a denúncia no art. 7º, III, do Decreto-Lei 201/67: “proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública”.

De acordo com o texto legal, mencionado por Maurício, para esse tipo de situação o mandato do vereador pode ser cassado.

Ainda segundo o Decreto-Lei, de posse da denúncia, o presidente da Câmara determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, o que pode ocorrer na sessão ordinária de segunda-feira (19).

Outro lado

Consultado pelo Candeia, o vereador Ricardo Prearo encaminhou nota, que segue na íntegra:

“No dia de hoje fui surpreendido através da imprensa com a informação de que um cidadão protocolou uma falsa denúncia contra mim na Câmara Municipal de Bariri.

Informo que sobre os fatos registrei boletim de ocorrência (Protocolo 2089994/2024) e estou entrando com processo contra cidadão em que questão, que me difamou e agrediu no último sábado em estabelecimento da cidade.

Este cidadão inclusive já foi condenado pela Justiça por comentários contra mim (ação judicial nº 1000981-25.2020.8.26.006) e desde a época em que foi diretor da Vitale, organização criminosa que lesou a Santa Casa de Bariri, atenta contra minha pessoa e agora neste momento realiza essa suja tentativa de perseguição política contra minha pessoa.

Reitero que sou uma pessoa totalmente do bem, que não tenho histórico nenhum de natureza violenta, muito pelo contrário, nunca fui processado criminalmente e não é uma acusação leviana como esta que vai me intimidar e manchar a minha história de vida e como agente público.”