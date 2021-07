Bariri amplia horário de funcionamento das atividades econômicas das 21h para as 23h

A prefeitura de Bariri publicou o Decreto nº 5.616, de 8 de julho, para ampliação da capacidade de público presencial e horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais. A medida começa a valer nesta sexta-feira (9) e vai até o dia 31 de julho.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a melhora dos índices de saúde, os estabelecimentos poderão funcionar até as 23h, com limite de 60% de ocupação (antes a ocupação máxima era de 40%).

As normas que entram em vigor valem para estabelecimentos comerciais em geral, onde o acesso de clientes pode ser feito até as 22h, com encerramento das atividades às 23h.

O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP.

Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.