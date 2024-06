Bariri-134 anos : Continua a programação festiva do aniversário de Bariri

A programação em comemoração aos 134 anos de emancipação político-administrativa de Bariri teve início no dia 6 de junho e continua neste fim de semana.

Além do Rodeio Bariri 2024 (realizado entre 14 e 16 de junho), no domingo (16) acontece a 3ª Corrida de Rua de Bariri, a partir das 8h, no Lago Municipal.

Também nesse dia, às 9h30, será celebrada a Missa do Município no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Nova Bariri.

Na quarta-feira (19) a Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz) recebe, às 20h, uma apresentação dos alunos do Projeto Guri.

Na quinta-feira (20), no mesmo local, será realizada a Festa Junina das escolas, a partir das 20h.

Na sexta-feira (21), a Praça da Matriz recebe a Feira de Artesanato, às 20h.

No dia 22, sábado, acontece a apresentação Expressão da Alma, também na Praça da Matriz, a partir das 20h.

O tradicional desfile cívico será realizado no dia 23 de junho, domingo, a partir das 15h, no centro da cidade.

Encerrando a programação de aniversário, no dia 29 de junho (data que cai num sábado), a Praça da Matriz recebe o Encontro de Bandas, às 20h.