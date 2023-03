Almoço beneficente vai servir porco no rolete

Dia 16 de abril, domingo, a Assembleia de Deus Missão Atos de Bariri vai realizar almoço beneficente e no cardápio vai servir porco no rolete. O evento ocorre a partir das 11h30, no Clube da Melhor Idade.

No cardápio, além do porco no rolete, haverá churrasco (carne e frango), arroz, feijão, farofa e cinco tipos saladas.

O valor da adesão é de R$ 25, além de mais um quilo de alimento não perecível. Crianças até 10 anos não pagam; de 10 a 13 anos pagam meia; e acima de 14 anos pagam inteira.

Para mais informações e compra antecipada de ingressos, entrar em contato através de (14) 99105-8169 (Antonio Jr.) e (14) 99746-6033 (Wellington).

