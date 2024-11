Airton Pegoraro define Ana Paula na Saúde e Beatriz Tonin em Obras

O próximo prefeito de Bariri, Airton Pegoraro (Avante), definiu os nomes de Ana Paula Falcão para a Diretoria Municipal de Saúde e de Beatriz Tonin para a Diretoria Municipal de Obras.

Os nomes foram anunciados após reunião com os futuros diretores de serviço, ocorrida na segunda-feira (25).

Resta ao próximo governo definir os nomes para a superintendência do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e para a Diretoria Municipal de Agricultura.

Ana Paula trabalhou na área da Saúde em Bariri no governo do prefeito Benedito Mazotti e mais recentemente atuou como responsável pelos setores Financeiro e Recursos Humanos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri.

Beatriz vinha trabalhando no escritório LAF, de Luis Airton Fanton. Ela é formada em engenharia civil pela Universidade Paulista.