Airton é eleito prefeito de Bariri; conheça 9 vereadores eleitos

Airton Pegoraro (Avante) foi eleito prefeito de Bariri para o período entre 2025 e 2028.

Ele recebeu 6.255 votos (39,9% dos votos válidos). O candidato a vice é Paulo Kezo.

Em segundo lugar ficou Francisco Leoni Neto (PSD), com 4.725 votos (30,1%). Edcarlos Pereira dos Santos (PP) foi o terceiro, com 4.137 votos (26,3%) e Fernando Foloni somou 559 votos (3,5%).

Para a Câmara Municipal foram eleitos para a legislatura 2025-2028 Leandro Gonzalez – Avante – (773 votos), Ricardo Prearo – PSD – (672), Laudenir Leonel- PL – (534), Myrella Soares – União Brasil – (494), Roni Romão – PL – (455), Rubens Pereira dos Santos- PSD – (426), Gilson de Souza (415) – PSB –, Daniel de Madureira – PP –(329) e Aline Prearo – Republicanos (315). Leandro e Ricardo foram reeleitos.

Em relação à coligação da base dos candidatos a prefeito, Airton elegeu três vereadores: Leandro; Myrella; e Gilson.

Laudenir, Roni, Daniel e Aline são do grupo ligado a Edcarlos. Ricardo e Rubens são da coligação de Neto Leoni. Myrella Soares foi reeleita.