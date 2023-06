3º Bike Fest E Running Fest Agita Domingo Em Bariri

Foi realizada no domingo (25) a terceira edição do Bike Fest e Running Fest em Bariri. A concentração, a largada e a premiação aconteceram no Lago Municipal Prefeito Accácio Masson, na Rua Rui Barbosa, com apoio da Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Cultura.

Neste ano, os participantes que optaram pela bicicleta percorreram cerca de 38 km por estradas rurais.

Quem optou por correr pôde escolher entre o percurso de 5 km e o de 10 km. Na prova de 10 km masculina, Altair dos Santos Barbosa terminou em primeiro lugar, Fabio Jorge Viccari em segundo, Richard Fernando Rodrigues em terceiro, Mario Scandolera em quarto e Renan Liduenha em quinto.

Já na prova de 10 km feminina, Maria Aparecida Gentil do Prado foi a primeira a cruzar a linha de chegada, seguida por Fernanda Amorim Farias em segundo, Simone de Jesus Souza Bueno em terceiro e Sarah Cava Tokumoto em quarto.

Na prova masculina do percurso de 5 km, Omilton Costa dos Santos ficou com o primeiro lugar, Ricardo Tabatine com o segundo, Victor Pinhatar com o terceiro, Debson Ambrosio com o quarto e Oraci Marcos Ambrosio com o quinto lugar.

Já na prova de 5 km feminina, Ana Carolina Soler de Camargo ficou em primeiro lugar, seguida por Antonia Kauane Morais em segundo, Suney Alexandra Santos Vieira em terceiro, Cristiani Godoy Santos em quarto e Julia Morales em quinto. Todos eles receberam medalhas.

Praça de alimentação

Na parte gastronômica e de entretenimento, a organização, em parceria com a Prefeitura de Bariri, preparou uma grande estrutura com palco musical que recebeu duas bandas: Dona Encrenka (Jaú) e a Banda do Caverna.

As tendas abrigaram o Espaço Kids e a ampla praça de alimentação, exclusiva para as associações e entidades socais comercializarem bebidas, produtos e comidas variadas.

Estiveram no 3º Bike Fest Bariri: Lar Vicentino, Escoteiro, Arrudão, Santa Casa, Quilombo, Apae, Lions, Rotary e Fundo Social de Solidariedade de Bariri. Já a LAV (Casa Abrigo), Focinho Carente e Creche Madre Leônia, além de faturar com os produtos ofertados, tiveram direito a toda verba arrecada com o evento de forma igualitária.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri