Bariri registra seis casos positivos para a Covid-19; Boraceia tem primeiro caso

Marina Prearo e Aline Franco Gonçalves falaram sobre os casos em Bariri e testes em coletiva realizada anteontem, dia 14 – Caio Glauco

Alcir Zago

O município de Bariri registrou até as 13h de anteontem, dia 14, seis pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19). No mesmo dia foi contabilizado um caso positivo para Boraceia.

O assunto foi comentado em entrevista coletiva concedida pela médica Aline Franco Gonçalves e pela enfermeira Marina Prearo, que fazem parte do ambulatório criado pela prefeitura para a recepção de pessoas com suspeita da doença.

A entrevista foi feita na Câmara Municipal de Bariri anteontem, com perguntas feitas pelos órgãos de imprensa da cidade por meio do Whatsapp.

Até então, os dados sobre casos confirmados, negativos e suspeitos eram repassados pelo médico Marco Antonio Gallo, interventor da Santa Casa de Bariri e membro do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19.

Agora, as informações serão dadas à imprensa pela equipe do ambulatório, permitindo reunir informações de pessoas internadas e também as que estão em isolamento domiciliar e que não necessariamente precisaram de atendimento no hospital.

Até o momento o ambulatório atendeu 94 pessoas. Aline explica que, mesmo que o teste para Covid-19 dê negativo, a orientação é para a pessoa ficar em isolamento por duas semanas.

Isso porque pode ter contraído a doença e não ter apresentado sintomas. De acordo com a médica, 80% das pessoas que contraem a Covid-19 são assintomáticas.

Além disso, os testes podem dar negativo, mas a pessoa pode ser contaminada depois, achando que está livre da doença.

Testes

Aline informou que Bariri recebeu da Secretaria Estadual da Saúde 300 testes rápidos. Eles são voltados a profissionais da saúde e da segurança pública sintomáticos e pessoas com mais de 60 anos de idade (com sintoma gripal).

No caso do teste rápido é preciso esperar de oito a dez dias do primeiro sintoma para realizar a coleta de material. O motivo é que o teste rápido verifica a resposta imunológica do organismo.

Já o exame PCR é disponibilizado somente para pacientes internados e com sintomas de síndrome respiratória aguda grave.

Para esse grupo é preciso colher o material do terceiro ao sétimo dia do sintoma. O resultado demora de dois a quatro dias para ficar pronto.

Segundo a médica, como a testagem é baixa no Brasil há pessoas com a Covid-19 que não fizeram o teste. Isso porque não tiveram sintomas.

Ela diz que a recomendação é seguir o distanciamento social, evitando o contato com as pessoas e fazer higiene pessoal com água e sabão e álcool gel.

Região

Jaú é uma cidade da região que tem observado aumento acentuado nos casos de Covid-19. Até as 17h de quarta-feira, dia 13, eram 93 casos confirmados e 39 suspeitos. Uma semana antes havia 57 casos confirmados.

São dois óbitos confirmados de pessoas residentes em Jaú e quatro óbitos em Jaú de pessoas residentes em outras cidades.

O município também contabilizava 195 casos descartados e 50 pessoas curadas.

Em Boraceia há um caso confirmado, dois descartados e um suspeito. Em relação ao caso confirmado de Boraceia, a coleta de material para exame foi feita pela Santa Casa de Bariri.

O paciente, que tem mais de 60 anos de idade, foi internado em Bariri na segunda-feira, dia 11, e o exame ficou pronto anteontem, dia 14.

Em Itaju, até o dia 8 de maio, havia 13 casos descartados por exame e uma pessoa assistida em domicílio.

Não há casos confirmados e não há espera por exames. Itaju atualiza os dados toda sexta-feira. As informações de ontem, dia 15, foram divulgadas após o fechamento desta edição.

Números da Covid-19 em Bariri*

Positivos

6 casos confirmados

Situação

2 pessoas em isolamento domiciliar

1 pessoa internada em enfermaria

1 pessoas internadas em UTI

2 pessoas recuperadas

Sexo

2 mulheres

4 homens

Faixa etária

1 pessoa 20-29 anos

1 pessoa 30-39 anos

1 pessoa 40-49 anos

2 pessoas 50-69 anos

1 pessoa 80-89 anos

Suspeitos

8 casos testados

Situação

4 pessoas em isolamento domiciliar

3 pessoas internadas em enfermaria

1 pessoa internada em UTI

Negativos

32 exames tiveram resultado negativo para Covid-19

* Atualização até 13h de quinta-feira, dia 14

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde