Ação pede impugnação da candidatura de Paulo Lopes em Itaju

A Coligação “Novas Ideias Para Uma Nova Itaju” (MDB e Cidadania) ingressou com ação de impugnação de registro de candidatura de Paulo José Lopes (PL) a prefeito de Itaju, a fim de torná-lo inelegível.

A coligação autora do processo tem como candidato a prefeito Ledinel Lairton Videira (MDB).

Segundo a demanda, que será apreciada pela Justiça Eleitoral em Bariri, Lopes não reuniria condições para disputar a eleição em 15 de novembro.

O tucano foi eleito para o cargo de vereador em 2016, mas em outubro de 2017 teve o mandato cassado pela Câmara de Itaju.

Lopes teria apresentado atestado médico falso para justificar a ausência em sessão ocorrida em junho do mesmo ano, o que configuraria quebra de decoro parlamentar.

O tucano ingressou na Justiça na tentativa de anular a decisão do Legislativo de Itaju, mas não obteve êxito até o momento.

O Candeia entrou em contato com Lopes, mas até o momento ele não deu retorno.