Bariri: Vereadores pedem abertura de CEI contra Saemba

Os vereadores Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), Francisco Leandro Gonzalez (Podemos) e Myrella Soares da Silva (DEM) protocolaram requerimento no Legislativo com pedido de abertura de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar contratações de serviços, produtos e pessoas com dispensa de licitação pelo Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) em 2021.

O requerimento deverá ser lido, discutido e votado na sessão da Câmara desta segunda-feira (7), primeira reunião legislativa ordinária de 2022.

Segundo os autores, a autarquia teria gastado no ano passado mais de R$ 800 mil com contratações, serviços e produtos com dispensa de licitação.

