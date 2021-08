EMPRESA JORNALÍSTICA CANDEIA LTDA-ME – POLÍTICA DE GESTÃO E GOVERNANÇA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) – LEI FEDERAL Nº 13.709/2018

Nos produtos do Jornal Candeia, privacidade e segurança são prioridades. A empresa se compromete com a transparência no tratamento de dados pessoais dos titulares, sejam eles colaboradores, fornecedores de produtos e ou serviços, clientes, postulantes de vagas de emprego, órgãos públicos ou instituições privadas. A Política de Privacidade estabelece como é feita a coleta, uso, armazenamento, exclusão e transferência de informações de colaboradores, fornecedores, clientes, postulantes de vagas, órgãos públicos e instituições privadas, resguardando seus direitos como titulares de dados.

Ao firmar uma relação jurídica com a EMPRESA JORNALÍSTICA CANDEIA LTDA-ME, o titular de dados autoriza a coleta, uso, armazenamento e transferências necessárias de informações pessoais que digam respeito ao negócio ou ato jurídico praticado, tudo conforme a proteção assegurada pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018), assim como, pelas disposições consumeristas (Lei Federal nº 8.078/1990), quando aplicáveis, e pelas demais normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a EMPRESA JORNALÍSITICA CANDEIA LTDA-ME doravante denominada simplesmente Jornal Candeia, CNPJ 44.495.885/0001, obriga-se ao disposto na presente Política de Gestão e Governança, com a Privacidade e Proteção de Dados.