Polícia Rodoviária apreende 750 quilos de maconha na SP-304

Droga estava em caminhão, que foi abordado no município de Jaú – Divulgação

Por volta das 10h de quarta-feira (23) a Polícia Militar Rodoviária abordou caminhão transportando aproximadamente 750 quilos de maconha.

O flagrante ocorreu no km 309 da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), no município de Jaú.

Segundo a PM Rodoviária, o caminhão seguia no sentido Jaú-Bariri, quando houve a abordagem dos policiais. Além do motorista, no veículo havia um passageiro.