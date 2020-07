ITAJU: Viaturas e helicóptero Águia da Polícia Militar realizam ação no trevo de Itaju

Segundo relatos, houve tiroteio e perseguição

Ação envolvendo várias viaturas da Polícia Militar, o helicóptero Águia da PM e um caminhão interditou o trevo de acesso a Itaju, no final da tarde desta segunda-feira, 27, na rodovia SP-304.

Segundo relatos preliminares, uma caminhonete VW Amarok empreendeu fuga da Polícia Rodoviária em Jaú, sentido Ibitinga- Bariri, e foi acompanhada por eles, com apoio do Aguia.

O veículo foi abordada no trevo de Itaju. A ocorrência está sendo apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) em Jaú.

O trânsito foi impedido nas duas vias. Vários motoristas que estavam no local enviaram vídeos à redação.

A reportagem do Candeia acompanha o caso e as informações serão atualizadas a qualquer momento.