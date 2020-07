ITAJU: PM Ambiental apreende 4 espingardas e munições

Morador foi autuado em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado – Divulgação/PM

Nesta terça-feira, 14, equipe do Policiamento Ambiental de Barra Bonita, em atendimento de denúncia, localizou três armas de fogo e munições em um sítio às margens do rio Tietê, em Itaju. O morador foi preso em flagrante por posse irregular de armas e munições, mas pagou fiança de R$ 1 mil e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Durante o patrulhamento preventivo pela área rural, pessoas informaram aos policiais que haviam escutado estampidos de tiros próximo às margens do rio, indicando um sítio em que o proprietário pratica caça de animais silvestres.

A equipe localizou a propriedade e, após ser franqueada a entrada, encontrou três armas de fogo (duas espingardas calibre 12 e uma espingarda puma winchester calibre 38), além de diversas munições dos respectivos calibres.

No local, não foi localizada carne de animal silvestre. Segundo a polícia, as armas e munições não tinham procedência legal. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Itaju, onde as armas de fogo e munições foram apreendidas.

Fonte: JCNET