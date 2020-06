BARIRI: Polícia Civil lacra posto de combustíveis

Estabelecimento estaria vendendo produtos com irregularidades – Robertinho Coletta/Candeia

A Polícia Civil de Bariri lacrou no início da tarde desta terça-feira (16) o Autoposto São João, localizado na Avenida 15 de Novembro, na entrada da cidade.

Os policiais foram ao estabelecimento após receberem denúncia de que estaria havendo comercialização irregular de combustíveis.

Com o apoio do Instituto de Criminalística, a Polícia Civil teria comprovado as denúncias após realização de teste rápido.

As amostras dos combustíveis serão encaminhadas para perícia. No âmbito da delegacia será instaurado inquérito de crime contra a economia popular.