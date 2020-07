BARIRI: PM faz apreensão de adolescente por tráfico de drogas

Ao todo a polícia encontrou 91 pedras de crack, 5 pinos de cocaína, além de celular e dinheiro – Divulgação/PM

A Polícia Militar de Bariri apreendeu hoje, 28, por volta das 10h40 da manhã, um adolescente de 16 anos, com suspeita de estar praticando tráfico de drogas.

O adolescente foi abordado no cruzamento das ruas João Batista de Assis Bandeira com a João Pulpa, no bairro Santa Helena.

Ao todo a polícia encontrou 91 pedras de crack, 5 pinos de cocaína, além de celular e dinheiro. Apenas parte da droga estava em posse do adolescente, cerca de quatro pedras de crack, o restante foi encontrado em um terreno localizado nas proximidades de onde o jovem foi abordado.

Diante do ocorrido a equipe conduziu o menor até a delegacia de Polícia de Bariri onde ficou apreendido. Foi constado que o adolescente não possui passagens pela polícia.