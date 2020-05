BARIRI: Motociclista sofre ferimento grave na perna após acidente

Fotos: Rosa Marcolino

Um motociclista sofreu ferimento grave na perna após a moto Honda CG 160 que conduzia colidir com trailer estacionado na Rua Santo André, altura do numero 126, na tarde deste domingo, 17, no Jardim Maravilha

As causas do acidente serão apuradas. O jovem foi atendido ainda no asfalto pela médica Adriana Stela Fontes, que é moradora das proximidades.

Posteriormente ele foi levado consciente ao pronto socorro da Santa Casa de Bariri.

