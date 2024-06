Justiça: Ex-procuradora da prefeitura é aprovada em prova oral para o cargo de juiz

O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou na terça-feira (18) as notas dos exames orais do 190º Concurso de Ingresso na Magistratura. Dos 153 candidatos submetidos aos exames, foram aprovados 131, que seguem para a avaliação de títulos, quinta e última etapa do certame.

Uma das pessoas aprovadas foi Nayara Sonia Vettorazzi, com nota 6,78.

Ela foi admitida como procuradora jurídica da Prefeitura de Bariri em dezembro de 2016 e ocupou a posição de Procuradora-Geral no período de 27 de julho de 2017 a 13 de agosto de 2018.

Exerceu as atividades até 13 de dezembro de 2018, quando solicitou exoneração do cargo para se dedicar aos estudos com o objetivo de se tornar magistrada.

Enquanto atuou em Bariri, Nayara foi uma das integrantes da primeira comissão que auxiliou no início da intervenção da Santa Casa de Bariri, buscando metodologias a fim de evitar o fechamento de tão importante entidade para cidade. Também cultivou amizades com diversos baririenses.