Funcionária da Santa Casa de Bariri é denunciada por peculato

Alcir Zago – A Justiça de Bariri recebeu denúncia feita pelo Ministério Público (MP) contra a funcionária da Santa Casa de Bariri Ana Maria Akashi. A pedido da Promotoria de Justiça, ela foi afastada do cargo de assistente social, ficou proibida de ter contatos com funcionários e pacientes do hospital e teve bens sequestrados para garantir a reparação dos danos.

O processo é por peculato (crime contra a administração pública, em que funcionário público, em razão do cargo, tem a posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício próprio ou de terceiro). Ana Maria é funcionária do hospital, sendo considerado uma instituição pública por estar sob intervenção do município desde setembro de 2018.

A denúncia é feita pelos promotores de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior e Gabriela Silva Gonçalves Salvador.

Eles pedem a condenação da funcionária por nove vezes no crime de peculato, requerendo que as penas sejam cumuladas. A título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela Santa Casa, os promotores de Justiça requerem a fixação de valor mínimo de R$ 100 mil.

A denunciada foi alvo de busca e apreensão na sexta-feira (24). O fato ocorreu na sala que era ocupada pela investigada no hospital.

A denúncia faz parte da primeira etapa da investigação que prossegue para outros casos já identificados e que serão autuados em processos separados.

Conforme o processo, no ano passado Ana Maria teria se apropriado de valores entregues como contraprestação de serviços e insumos fornecidos a pacientes.

O MP apurou nove eventuais desvios, de 12 de janeiro a 8 de novembro, os quais somam R$ 20.420,00. Os pacientes que realizaram procedimentos particulares em 2022 foram ouvidos pela Promotoria de Justiça.

Recebimento

Por conta dos contatos diretos com pacientes para verificação de perfil social, a assistente social era a responsável pelo tabelamento de valores de procedimentos e o recebimento dos montantes.

Os pacientes com interesse em realizar procedimentos cirúrgicos ou internações particulares ajustavam os honorários médicos diretamente com os profissionais de sua confiança e, na Santa Casa, efetuavam o pagamento tabelado de custos de internação, medicamentos, entre outros.

De acordo com o MP, quem recebia os valores que seriam destinados ao hospital era a assistente social, cabendo a ela a incumbência de emitir nota fiscal e encaminhar o dinheiro ao departamento financeiro.

A denúncia aponta que, em algumas situações, Ana Maria não emitia notas fiscais e nem recebo, não havendo o recolhimento de valores ao departamento financeiro da Santa Casa.

Alguns pacientes chegaram a cobrar a emissão de nota fiscal, mas a denunciada apresentou evasivas. Em outras situações, a funcionária realizava o procedimento correto.

Outro lado

Ao Candeia, Ana Maria disse que advogada entraria em contato, o que não ocorreu até o fechamento desta edição.

Em interrogatório ao MP, no dia 21 de março, ela negou os fatos. Disse que seu computador é desatualizado e, que por esse motivo, não conseguia emitir notas ficais, procurando a portaria do hospital para realizar o procedimento.

Como algumas vezes havia pessoas na portaria, as notas fiscais não eram emitidas. O dinheiro era entregue na tesouraria, tendo citado aos promotores de Justiça o nome de duas funcionárias do setor.

Em algumas situações, o dinheiro era entregue com um papel com o nome do paciente, CPF, endereço e e-mail. Chegou a deixar dinheiro na portaria e, em outras ocasiões, demorou a entregar os valores.

A assistente social disse também ao MP que nunca teve comprovante de que entregou dinheiro para as funcionárias.

Relatou, ainda, que se sentia perseguida pela atual administração da Santa Casa por ter laços de amizade com a gestão anterior.