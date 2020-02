Estação Viagem de Bariri comemora 5 anos

A agência Estação Viagem de Bariri está completando cinco anos de atividades no município.

Comercializa viagens nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos, passagens aéreas, seguro viagem, resorts, pacotes rodoviários, entre outros serviços relacionados a viagens.

A proprietária, Jéssica Melo, comemora o crescimento e tem projeção para números ainda melhores neste ano.

“Agradecemos a Deus e a todos nossos passageiros, colaboradores e fornecedores pela parceria com a Estação Viagem”, destaca ela.

A missão da empresa é alcançar a satisfação máxima dos passageiros, com bom atendimento, desde pré até pós-viagem.

“Venha nos fazer a visita para conversar sobre sua viagem e tirar seus planos do papel”, convida Jéssica.

A Estação Viagem trabalha também com vendas pela internet para toda região e atende em horário diferenciado no centro de Bariri: segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 18h30; e sábado, até as 12h30.

O pagamento é facilitado em até 13 vezes sem juros. Consulte a empresa na Avenida Claudionor Barbieri, 1.139-F, (esquina com a Rua Humaitá), telefone (14) 3662-0974.