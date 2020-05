Na Trilha Sonora realiza Live no próximo sábado

A banda baririense Na Trilha Sonora promove Live-Show no próximo sábado, dia 16, a partir das 17 horas. E evento tem transmissão ao vivo em tempo real, com participação do público.

O grupo é formado por Rodrigo Santos na voz e guitarra, Alexandre Oliveira no baixo e Marcio Camargo na bateria e tem o repertório voltado para músicas de filmes e novelas.

O evento é realizado por Rafinha Produções e será transmitido via Youtube e Facebook do Jornal Candeia.