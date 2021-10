Sub 16 de Bariri conquista Sub Regional de Futsal

A equipe de Futsal Sub 16 de Bariri foi campeã da fase Sub Regional da 9ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo. Os jogos foram realizados na noite de terça-feira, 26, na quadra Conrado Migliorini do Clube Municipal.

O certame resultou de parceria entre o Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri e o Umuarama Clube.

O time – representado por jogadores do Umuarama – conquistou o título vencendo as cidades de Dois Córregos (4 a 2) e Itapuí (14 a 2).

Agora a equipe passa para a fase regional, que será realizada em Bauru, dia 6 de novembro, sábado. Nessa etapa, o time local enfrenta as cidades de Lençóis Paulista, Lins e Iacanga.

Se o time vencer a fase regional, vai garantir vaga para a grande final da 9ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo.

A Prefeitura de Bariri, através do Setor de Esportes, parabeniza os atletas e segue incentivando as deferentes modalidades esportivas.

Fonte: Marcel Grigolin, do Setor de Esporte