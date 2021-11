Futsal feminino de Bariri é campeão dos Jogos Regionais

Time bateu Botucatu na final por pênaltis – Divulgação

No domingo (7) a equipe de futsal feminino de Bariri representou o município nos Jogos Regionais, que fazem parte da Retomada Esportiva do Governo do Estado de São Paulo em 2021.

A equipe baririense foi campeã e trouxe um título inédito na modalidade para a cidade, resultado da parceria com Pirajuí e do trabalho dos técnicos Antônio Marcos Pereira e Paulo Ferdinando.

Bariri jogou a final contra o time de Botucatu, empatando em 3 gols. Com decisão nos pênaltis, o time baririense venceu por 4 a 3. Em disputas anteriores, Bariri venceu Lençóis Paulista por 1 a 0 e Lins por 8 a 4.

Em nota, o Setor de Esporte informa que seguirá incentivando o futsal feminino e que pretende ampliar os trabalhos dentro da modalidade, contribuindo para o desenvolvimento das atletas e mantendo seu bom desempenho. “Parabenizamos as atletas e os demais envolvidos pelos resultados”, destaca o setor.