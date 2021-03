Acib pede à prefeitura prorrogação no pagamento de impostos

Entidade diz que apoia as medidas de restrição, mas que é preciso contrapartida do município – Arquivo/Candeia

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), José Roberto Dalla Coletta, encaminhou ofício ao prefeito Abelardo Mauricio Martins Simões Filho (MDB) para que estude a prorrogação no pagamento de impostos no município.

Segundo Roberto Coletta, a entidade e os empresários têm dado sua contribuição às medidas de restrição determinadas pelo Executivo para diminuir a disseminação do novo coronavirus, mesmo acarretando dificuldades às empresas e aos trabalhadores.

“Todas as recomendações de preservação da saúde estão sendo adotadas, porque estas dependem exclusivamente da responsabilidade individual”, aponta o presidente da Acib. “Nossa preocupação também passa a ser com ações que preservem a economia do município e a continuidade dos negócios existentes na cidade.”

A entidade reforça que as micro e pequenas empresas serão fundamentais no período pós-crise sanitária. Em curto tempo, podem retomar as atividades e gerar novos postos de trabalho.

No intuito de reduzir o impacto das restrições sobre a sobrevivência das empresas e manutenção do emprego, a Acib encaminhou alguns pedidos ao prefeito:

IPTU

Postergação do pagamento das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com vencimento de março a dezembro. O pedido é que os valores sejam pagos a partir de 2022, de forma parcelada, em até 36 vezes.

ISS

Em decorrência da redução, ou mesmo paralisação das vendas, as empresas não terão como cumprir os compromissos. A solicitação é que o Imposto Sobre Serviços (ISS) seja quitado a partir de 2022, de forma parcelada, em até 36 vezes.

Simples Nacional

No que diz respeito ao pagamento do Simples Nacional, a Acib requer que a cota que faz jus à municipalidade seja postergada por seis meses, tal qual como ocorreu com a cota do Governo Federal.

Outras taxas

A associação pede a postergação do pagamento de demais taxas vigentes em 2021, como o Alvará de Licença (taxa de fiscalização e instalação) e a TFE (Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos).

Concessionárias

Durante o período de crise sanitária, a Acib solicita do prefeito que interceda junto às concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto para que sejam cobradas as tarifas mínimas de consumo de todas as empresas do município. Já o excedente deverá ser parcelado, com início do pagamento a partir de2022. Também requer a suspensão do corte de fornecimento, durante este período de crise da Covid-19.