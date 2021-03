Paróquias de Bariri realizam carreata para término da pandemia

A partir das 9h30 da manhã do domingo carreata começa na Igreja Matriz, percorre os bairros da cidade e termina defronte à Santa Casa – Arquivo/Candeia

Domingo, 14 de março, a partir das 9h30 as paróquias de Bariri realizam carreata com o Santíssimo Sacramento. A iniciativa da Paróquia Nossa Senhora das Dores recebeu a adesão das outras duas comunidades: Paróquia de Santa Luzia (altos da cidade) e Santuário Nossa Senhora Aparecida (Jardim Nova Bariri).

De acordo com os padres Ériko Thiago Nogueira (Central), Carlos Menezes Júnior (Santa Luzia) e Leandro Pimentel (Santuário), o cortejo vai percorrer ruas e bairros da cidade, implorando o término da pandemia de Covid-19 e proteção para todos os munícipes.

A carreata vai sair defronte à Igreja Matriz, no centro da cidade, com a presença do ostensório e o Corpo de Cristo. A súplica deve terminar em frente à Santa Casa de Bariri, com bênção especial dada pelos três padres diante do hospital.

Muitas pessoas afirmam que vão aguardar a passagem da carreata com altar montado em frente às residências. Os padres podem, eventualmente, parar para abençoar os fiéis, mas é importante a utilização de medidas de proteção (máscaras e álcool gel).

Maiores informações na secretaria paroquial e através do telefone (14) 3662-1479.