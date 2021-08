Correios divulgam guia com CEPs por rua em Bariri

Guia com novos CEPs por rua está disponível na lista telefônica digital do Jornal Candeia – Divulgação

Desde segunda-feira (2) o município de Bariri conta com Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro.

Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passou a ter CEP individual, todos codificados dentro de sua faixa de CEP, substituindo o CEP utilizado atualmente.

Diante dessa mudança, os Correios publicaram guia com o código de todas as vias de Bariri, por ordem alfabética.

Para ter acesso ao guia basta acessar a lista telefônica digital do Jornal Candeia (www.listacandeia.com.br).

Também é possível acessar o site dos Correios/Busca CEP (https://www.correios.com.br/) e inserir o nome da rua.

Mais de um CEP

Ao checar algumas ruas de Bariri no site dos Correios, o Candeia notou que vias com poucas quadras contêm mais de um CEP.

O jornal entrou em contato com a assessoria de imprensa dos Correios. A explicação dada pela empresa é que no processo de codificação postal de uma localidade, os Correios atribuem a cada bairro uma faixa de CEP específica.

Alguns logradouros passam por mais de um bairro. Dessa forma, ele terá mais de um CEP, ou seja, é normal situações em que alguns logradouros, ainda que com pouca extensão, tenham mais de um CEP.

“Para que os munícipes saibam qual CEP deve ser usado, sugerimos confirmar, com a prefeitura, o bairro no qual o logradouro e endereço estão vinculados, visto que a responsabilidade pelo ordenamento urbano é da administração local. Essas informações constam em carnê de IPTU, por exemplo”, relata os Correios em nota ao Candeia.

Outros nomes

Há algumas situações que aparecem no guia e geram confusão, devido ao nome da rua, inclusive com comentários no Facebook do Candeia.

A Avenida Vice-prefeito Sérgio Forcin consta como Avenida Iguatemi, nome antigo dela. Já a Avenida das Indústrias consta no guia como Rua Vicente Donda. Esses e outros casos podem ser verificados na prefeitura de Bariri a fim de serem sanadas as dúvidas.