Santa Casa de Bariri: Mozart deixa cargo, após pressão dos médicos

Em ofício datado de 12 de agosto, médicos que fazem parte do corpo clínico e do conselho superior de administração, ambos da Santa Casa de Bariri, pedem a saída de Mozart Marciano do cargo de gestor geral do hospital. A informação foi divulgada pelo Facebook da 91 FM no início da tarde de quinta-feira (19).

Ele ocupa a função desde janeiro deste ano, assim que tomou posse o novo governo municipal. Marciano entregou pedido de exoneração ao prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), que decidiu aceitá-lo.

No documento, remetido ao chefe do Executivo e ao Ministério Público (MP) local, os médicos mencionam que participaram de reunião no dia 11 de agosto.

Na ocasião, decidiram por unanimidade pedir a dispensa imediata de Marciano da função de gestor. Ainda no ofício, os médicos requerem o veto do nome dele para qualquer outro cargo ligado ao hospital.

Os membros do corpo clínico e do conselho superior de administração solicitam ainda do prefeito que o nome do novo gestor tenha aprovação dos dois órgãos ligados à Santa Casa e também da Promotoria de Justiça.

Exoneração

Em entrevista ao Facebook da Bariri Rádio Clube, o prefeito disse que Marciano apresentou pedido de exoneração e que irá deferi-lo para efetivar a demissão.

Abelardo Simões iria participar de reunião com médicos na noite desta quinta-feira (19) para tratar do assunto, inclusive quanto a possíveis nomes que podem suceder Marciano na gestão da Santa Casa.

O presidente do conselho superior de administração da Santa Casa de Bariri, o médico pediatra Luis Gonzaga Gerlin, pretende falar a respeito do assunto posteriormente. A maior preocupação dele é com a resolução da questão de modo a preservar a instituição de saúde.

