Véspera do Dia das Mães tem outlet da Apae

Sábado, 9 de maio, véspera do Dia das Mães, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) realiza o Outlet da Apae.

O evento ocorre das 8h às 13h, na quadra da entidade, com local de entrada pela porta da frente. Segundo os organizadores, o outlet atende às exigências de saúde, semelhante ao estilo de atendimento de supermercados.

Os interessados vão encontrar roupas e sapatos masculinos, femininos e infantis. São produtos novos, com preços acessíveis, que vão de R$ 1 a R$ 30.

A renda será revertida em prol dos serviços prestados pela Apae de Bariri.

Da redação