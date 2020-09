Temporal derruba árvores em Bariri

Boa parte da cidade ficou no escuro na noite desta segunda-feira

Um rápido temporal no início da noite desta segunda-feira (28) deixou boa parte dc Bariri no escuro.

Além disso, o forte vento derrubou árvores e galhos em vários pontos do município.

Uma árvore de grande porte situada na Praça Joaquim Lourenço Correa (Praça da Matriz) veio abaixo, atingindo e quebrando um banco de concreto.

A planta ficava atrás do ponto de táxi, no cruzamento entre a Avenida 15 de Novembro e a Rua Sete de Setembro.

Também houve queda de árvore na Avenida Centenário.

A energia elétrica foi sendo restabelecida em Bariri por equipes da CPFL Paulista.

Na manhã desta terça-feira (29) o desafio será limpar a sujeira causada pelo temporal.

Mais informações na edição impressa do Candeia de sábado (3)