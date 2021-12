Temporal causa estragos em Bariri

A forte chuva que caiu em Bariri na noite de segunda-feira (6) causou alguns estragos.

A maioria deles foram galhos de árvores que vieram abaixo com a força do vento, como nas proximidades da Avenida dos Sonhos (foto).

Na Praça Joaquim Lourenço Corrêa (Praça da Matriz) a casinha do Papai Noel teve a cobertura de lona arrancada com o temporal.

Nesta terça-feira (7) voluntários da Associação Cultural Quilombo irão reforçar a cobertura.

A barraca da Feira de Natal da Apae também terá de ser refeita. Os demais enfeites e barracas instalados no centro não sofreram com a forte chuva.